22 августа, 19:28

На Украине хотят создать национальное военное кладбище под Киевом до конца июля 2025 года

Согласно соответствующему постановлению украинского правительства, оно будет располагаться на территории Гатненского сельского территориального общества Фастовского района Киевской области

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Украинский кабмин постановил обустроить национальное военное кладбище до конца июля 2025 года на западе Киевской области, его общая площадь превысит 260 га.

"Кабинет министров Украины постановляет согласиться с предложением министерства по делам ветеранов о реализации до 30 июля 2025 года экспериментального проекта по проектированию национального военного мемориального кладбища на территории Гатненского сельского территориального общества Фастовского района Киевской области", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте украинского правительства.

Село Гатное граничит с Киевом, располагаясь на юго-западе Киева. Для обустройства кладбища выделяют два земельных участка площадью 258,7 и 7,9 га.

Изначально украинские власти планировали обустроить военное кладбище на территории исторической местности Лысая гора в Киеве. Однако жители столицы и экологи выступили против. Экологи в частности отмечали, что историческая местность имеет два природоохранных статуса, в ее флоре есть растения, которые занесены в Красную книгу Украины. В январе власти отказались от этого варианта, а к апрелю выбрали новый - участок земли в поселке Быковня на восточной окраине Киева. Планировалось, что общая площадь мемориального кладбища составит около 90 га. Но к середине августа от нового места также отказались. В Минкультуры Украины заявили, что на территории Быковнянского леса находятся захоронения жертв репрессий, а территория полностью не исследована и может содержать еще не обнаруженные останки. В ведомстве добавили, что участок требует основательного археологического исследования, тщательных поисковых и эксгумационных работ. 

Теги:
Украина
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация