Минобороны Молдавии отказалось принять участие в открытии кладбища красноармейцев

Организаторы мероприятия считают, что отказ был предсказуем и вписывается в политику новых властей страны

КИШИНЕВ, 22 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Молдавии отказалось направить солдат почетного караула на церемонию открытия воинского кладбища, где хоронят останки красноармейцев, найденные в ходе поисковых экспедиций. Об этом сообщил председатель координационного совета российских соотечественников Алексей Петрович на своей странице в Facebook (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской).

"Минобороны отказалось воздавать воинские почести на открытии благоустроенного воинского кладбища мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм" 24 августа", - написал Петрович, опубликовав ответ министерства, которое ссылается на занятость военных в мероприятиях ко Дню независимости, отмечаемому 27 августа. Вместе с тем организаторы считают, что отказ был предсказуем и вписывается в политику новых властей Молдавии, где теперь устанавливают памятники воевавшим на стороне фашистской Германии румынским солдатам. Петрович обратил внимание, что руководство Минобороны Молдавии не пропускает ни одного открытия памятника румынским солдатам.

Воинское кладбище у мемориального комплекса "Шерпенский плацдарм" было благоустроено при содействии правительства Москвы к 79-й годовщине освобождения Молдавии от фашизма. Мемориал был построен в 2004 году на месте кровопролитных боев на излучине Днестра по инициативе бывшего президента республики Владимира Воронина, а также при поддержке нескольких областей России, Белоруссии и Украины в память об 11 тыс. советских солдат, погибших здесь в ходе Ясско-Кишиневской операции.

В годы Второй мировой войны оккупированная Молдавия, а также часть территорий Украины между реками Днестр и Южный Буг были отданы Германией под управление союзным войскам Румынии. По данным историков, за годы войны здесь были убиты или депортированы отсюда от 380 до 600 тыс. евреев и представителей других национальностей. Местные политики и историки описывают сталинские репрессии в Молдавии, но предпочитают замалчивать преступления румынской армии и полиции. В 2005 году под давлением международной общественности Бухарест принес извинения за эти преступления.