На Украине военкоматы получат доступ ко всем госреестрам

Как сообщил министр обороны страны Алексей Резников, это позволит военкоматам автоматически получать информацию из реестров Минюста, МВД, ЦИК, МВД, МИД и Госпогранслужбы

МОСКВА, 22 августа. /ТАСС/. Украинские военкоматы к середине осени получат доступ ко всем государственным реестрам, сообщил министр обороны страны Алексей Резников.

"Где-то к середине осени мы планируем, что выйдем на более серьезную цифровизацию центров комплектации, бывших военкоматов. Сегодня мы на стадии подписания совместных приказов с другими ведомствами о взаимном обмене информацией", - приводит его слова агентство РБК-Украина.

По словам министра, это позволит военкоматам автоматически получать информацию из реестров Минюста, МВД, ЦИК, МВД, МИД и Госпогранслужбы Украины. Все госреестры будут автоматически попадать в базу военкоматов, пояснил Резников.

17 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов по результатам проверки на коррупцию. В целом по стране возбуждено в общей сложности 112 уголовных дел в отношении сотрудников военкоматов, обвинения в коррупции предъявлены 33 лицам. В их числе областные военкомы, сотрудники городских и районных военкоматов, работники военно-медицинских комиссий. Украинские СМИ регулярно сообщают, что сотрудники военкоматов за предоставление отсрочки или освобождение от призыва берут взятки в несколько тысяч долларов.

Власти Украины ввели в стране военное положение 24 февраля 2022 года. В этот же день Зеленский подписал указ о проведении всеобщей мобилизации начиная с 25 февраля. Действие указов о военном положении и мобилизации власти продлевали неоднократно. В связи с этим на выезд за границу мужчин в возрасте от 18 до 60 лет наложен запрет.