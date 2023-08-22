МИД Турции призвал Ирак официально признать террористической Рабочую партию Курдистана

Глава турецкого дипведомства Хакан Фидан отметил, что РПК оккупировала иракские регионы Синджар, Кандиль и несколько иракских деревень

АНКАРА, 22 августа. /ТАСС/. Глава МИД Турции Хакан Фидан призвал Ирак официально признать Рабочую партию Курдистана (РПК) террористической организацией. Такое заявление он сделал на пресс-конференции со своим иракским коллегой Фуадом Хусейном в Багдаде, где находится с визитом.

"Мы не должны позволить нашему общему врагу, террористической организации РПК, отравлять наши отношения. Нельзя оставаться равнодушными к угрозе суверенитету Ирака, исходящей от нее. Мы ожидаем, что Ирак официально признает РПК террористической организацией в соответствии с принципами дружбы и братства", - сказал Фидан. Трансляцию вело агентство Anadolu.

Фидан отметил, что РПК оккупировала иракские регионы Синджар, Кандиль и несколько иракских деревень. По его словам, эта организация "игнорирует границу между Ираком и Сирией" и "стремится создать террористический коридор, объединив два региона" на севере этих стран.

Турция официально признает РПК террористической организацией и ведет с ней активную борьбу с 1980-х годов. За это время в боях, столкновениях и от нападений РПК погибли несколько десятков тысяч граждан Турции. Наиболее активные меры противодействия организации традиционно принимаются на юго-востоке страны. Однако вооруженные силы республики ведут борьбу с РПК также в северных областях Сирии и Ирака.