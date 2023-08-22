США, Республика Корея и Япония запустят механизм обмена информацией по пускам КНДР

Как сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Военно-воздушных сил США Патрик Райдер, это произойдет в конце 2023 года

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты, Республика Корея и Япония планируют запустить в конце 2023 года механизм обмена информацией по ракетным пускам КНДР. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Военно-воздушных сил США Патрик Райдер.

"Что касается противоракетной обороны, то к концу этого года наши три страны задействуют механизм обмена данными в рамках мер по предупреждению о ракетных пусках в режиме реального времени, что позволит улучшить совместный процесс обнаружения и оценки запусков ракет КНДР. Это последовало за обязательствами, которые наши лидеры взяли на себя в ноябре прошлого года, а также за важной встречей министра [обороны США Ллойда] Остина со своими коллегами из Японии и Республики Корея в Сингапуре в июне этого года", - отметил генерал.

"Цель заключается в том, чтобы гарантировать, что мы сможем расширить и ускорить любого рода коммуникационные процессы в случае возникновения потенциальной кризисной ситуации", - пояснил представитель военного ведомства.

Он назвал "опасными провокационные заявления из Северной Кореи" о прошедшей на прошлой неделе в США встрече американского, южнокорейского и японского лидеров. "Мы, безусловно, готовы к диалогу с Северной Кореей без каких-либо предварительных условий. И мы будем продолжать придерживаться этой позиции, но на данный момент они [Пхеньян] не дали на это согласия", - заключил Райдер.