22 августа, 20:00

Лидеры Китая и ЮАР выступили за мирное урегулирование конфликтов в Африке

Стороны подчеркнули свою приверженность дальнейшему усилению сотрудничества по делам Африки

ПРЕТОРИЯ, 22 августа. /ТАСС/. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент ЮАР Сирил Рамапоса выступили за мирное урегулирование конфликтов в Африке. Об этом говорится в распространенном агентством Xinhua совместном заявлении глав государств по итогам переговоров между ними.

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"Стороны подчеркнули свою приверженность дальнейшему усилению сотрудничества по делам Африки и поддержке Африканского союза в мирном урегулировании африканских конфликтов", - сказано в документе.

Си Цзиньпин прибыл в Преторию во вторник с официальным визитом, он приурочен к 25-летию установления дипломатических отношений между двумя странами. После переговоров с Рамапосой китайский лидер направился в Йоханнесбург для участия в саммите БРИКС. 

Теги:
ЮАРНигерКитайСи ЦзиньпинРамапоса, СирилПопытка госпереворота в НигереСаммит БРИКС - 2023
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