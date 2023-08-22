В Пентагоне дезавуировали заявления "представителя ведомства" о Маске

В ведомстве отметили, что опубликованные в статье The New Yorker высказывания о сотрудничестве с владельцем компании SpaceX не отражают его позицию

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Пентагон не уполномочивал своих представителей делать заявления о сотрудничестве с владельцем компании SpaceX Илоном Маском, опубликованные в статье The New Yorker высказывания на этот счет не отражают позицию ведомства. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал Военно-воздушных сил США Патрик Райдер.

"В Министерстве обороны работает множество людей. Я не знаю, кто это, я не знаю, существует ли этот человек на самом деле. Я не буду ставить под сомнение работу этого конкретного корреспондента. Но я могу сказать, стоя за своим подиумом, что сказанное - это не наша политика, и этот человек, кем бы он ни был, не представлял Министерство обороны", - сказал Райдер.

17 августа в журнале The New Yorker была опубликована статья о сотрудничестве Пентагона с Маском по поставкам и обеспечению работы системы связи SpaceX на Украине. В статье рассказывалось, что Маск прошлой осенью угрожал отключить SpaceX, и заместителю министра обороны по политическим вопросам Колину Колу пришлось проводить с ним телефонные переговоры, чтобы отговорить от этого шага.

Детали сотрудничества Маска с Пентагоном журналисту издания якобы сообщил некий неназванный высокопоставленный сотрудник Министерства обороны США. Также этот неназванный представитель Пентагона утверждал, что ведомство сообщало Маску о всех запросах относительно его роли в поддержке Украины, а все комментарии, касавшиеся SpaceX, предварительно сверялись с предпринимателем.

Райдер добавил, что не комментирует сотрудничество с конкретными компаниями, но Пентагон в целом намерен продолжать взаимодействие "с широким кругом партнеров и предприятий".

Представитель Пентагона также не стал комментировать публикацию о Маске в газете The Wall Street Journal, в которой шла речь о том, что все более беспорядочное поведение предпринимателя этим летом якобы связано со злоупотреблением кетамином, из-за чего у него может быть отозван допуск к секретным сведениям. "Из-за уважения к частной жизни мы не комментируем вопросы, связанные с конкретными лицами", - отметил Райдер.