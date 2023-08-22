Главы МИД Ирака и Турции договорились создать комитет для решения водной проблемы

Фуад Хусейн отметил, что проблема водных ресурсов угрожает экономике и сельскому хозяйству Ирака

КАИР, 22 августа. /ТАСС/. Глава МИД Ирака Фуад Хусейн и его турецкий коллега Хакан Фидан договорились создать совместный комитет для решения проблемы водных ресурсов. Об этом сообщил иракский министр на совместной с главой МИД Турции пресс-конференции по итогам прошедших в Багдаде переговоров. Трансляцию вел телеканал As Sumarya.

"Мы затронули другие вопросы, связанные с водными ресурсами. Обе страны подвержены изменению климата, и вопрос о получении справедливой доли воды был важным предметом обсуждения. Министр иностранных дел Турции предложил создать совместный комитет по этому вопросу", - сказал Хусейн. Он подчеркнул, что "водная проблема угрожает иракской экономике и сельскому хозяйству, поэтому необходимо предпринимать совместные действия через этот комитет".

На Тигр и Евфрат, которые берут свое начало на юго-востоке Турции, приходятся около 98% всех ключевых водных ресурсов Ирака. Строительство плотин в верховьях и притоках этих рек уменьшило сток воды и привело к перенаправлению соляного потока из Персидского залива вверх по течению в реку Шатт-эль-Араб. В связи с этим решение проблемы водных ресурсов в регионе требует конструктивного диалога между Ираком, Турцией, Ираном и Сирией.