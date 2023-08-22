В ООН заявили, что боевые действия в Судане препятствуют доставке помощи в Южный Дарфур

Партнеры организации по гуманитарной деятельности в Кадугли, административном центре штата Южный Кордофан, сообщили, что "запасы продовольствия почти полностью исчерпаны"

ЖЕНЕВА, 22 августа. /ТАСС/. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) выразило обеспокоенность последствиями возобновившихся боевых действий в нескольких районах Судана, включая штаты Южный Дарфур и Южный Кордофан. Оно сообщило, что из-за боев невозможно доставить гуманитарную помощь в административный центр Южного Дарфура - Ньялу, где во время столкновений не менее 60 человек были убиты и около 250 получили ранения.

"Мы глубоко обеспокоены последствиями возобновления боевых действий в нескольких частях страны, включая Южный Дарфур и Южный Кордофан", - отметили в УКГВ. Из-за боев грузовики не могут доставить в Ньялу "крайне необходимую гуманитарную помощь". В сообщении говорится, что, по данным Международной организации по миграции (МОМ), в Ньяле "по меньшей мере 60 человек были убиты и около 250 получили ранения, около 50 тыс. бежали от насилия".

Партнеры УКГВ по гуманитарной деятельности в городе Кадугли, административном центре штата Южный Кордофан, сообщили, что "запасы продовольствия почти полностью исчерпаны". По данным МОМ, "из-за возобновления столкновений около 6,7 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома".

Глава отдела операций УКГВ Эдем Восорну заявила в понедельник на совещании в Женеве, что "необходимы немедленные и комплексные действия". Нельзя допустить, чтобы "гуманитарная катастрофа в Судане стала еще более разрушительной". Восорну сообщила, что на настоящий момент "получено чуть более четверти суммы в $2,6 млрд, необходимой для гуманитарной помощи в этом году".

УКГВ призвало стороны конфликта в Судане прекратить боевые действия и не препятствовать доставке "жизненно важной помощи нуждающимся гражданским лицам".