Госдеп выступил с утверждением о насилии по политическим мотивам в Зимбабве перед выборами

Руководитель пресс-службы ведомства Мэттью Миллер подчеркнул, что Вашингтон не выступает в поддержку каких-либо партий или кандидатов

ВАШИНГТОН, 22 августа. /ТАСС/. Администрация США утверждает, что в Зимбабве перед предстоящими президентскими и парламентскими выборами имело место насилие по политическим мотивам. Такая версия изложена в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

"Мы озабочены недавними событиями в преддверии выборов, в том числе насилием по политическим мотивам, и законом, ограничивающим права человека и свободы, закрепленные в Конституции Зимбабве, - говорится в документе. - США осуждают отказ в выдаче аккредитации ряду иностранных журналистов и местных представителей гражданского общества для освещения выборов в стране, а также задержки при выдаче разрешений наблюдателям на выборах. Мы призываем правительство Зимбабве и всех политических лидеров обеспечить проведение выборов без насилия и принуждения".

Представитель Госдепа заверил, что США "не поддерживают какие-либо партии или каких-либо кандидатов" в Зимбабве и "привержены поддержке демократических норм". Вашингтон призвал "все стороны взять на себя обязательства по проведению свободных, честных" выборов без происшествий.

Для участия в президентских выборах зарегистрированы 11 кандидатов. По данным опросов, наибольшие шансы на победу имеют действующий глава государства и лидер правящей партии "Африканский национальный союз Зимбабве - Патриотический фронт" Эммерсон Мнангагва и лидер оппозиционной левоцентристской партии "Гражданская коалиция за перемены" Нельсон Чамиса.