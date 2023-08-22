В Израиле приняли решение нанести новые удары по террористам и их кураторам

Причиной стала волна террора в отношении израильтян, возникшая в последние дни на Западном берегу реки Иордан

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 августа. /ТАСС/. Израиль нанесет ответные удары по террористам и их кураторам после новой волны террора в отношении израильтян, возникшей в последние дни на Западном берегу реки Иордан. О таком решении объявила канцелярия израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху по итогам заседания военно-политического кабинета с участием ключевых министров.

"Кабинет принял ряд решений о нанесении ударов по террористам и их кураторам и уполномочил премьер-министра и министра обороны действовать в этом направлении. Кабинет выразил поддержку командирам и солдатам Армии обороны Израиля, а также сотрудникам сил безопасности в их борьбе с террором, направленной на обеспечение безопасности граждан Израиля", - говорится в сообщении.

Днем ранее Нетаньяху, прибыв на место очередного теракта близ Хеврона на Западном берегу Иордана, выразил уверенность в том, что за последней волной терактов против израильтян стоят "Иран и его марионетки". Вместе с премьером на место нападения прибыл министр обороны Йоав Галант, также выразивший обеспокоенность по поводу предполагаемой причастности Ирана к нынешней волне терактов. По его словам, в последнее время в сфере безопасности в регионе произошли значительные перемены, связанные с иранским финансированием и распространением оружия по указанию Тегерана.

Утром 21 августа в районе Хеврона на Западном берегу был обстрелян автомобиль с израильтянами, два мирных жителя получили ранения, позднее одна из раненых умерла. Во вторник израильская армия заявила о задержании двух подозреваемых в убийстве израильтянки близ Хеврона. До этого, 19 августа, неизвестный совершил вооруженное нападение в населенном пункте Хувара на Западном берегу, погибли двое израильтян, нападавший скрылся.