Парламент ECOWAS подтвердил позицию в пользу мирного урегулирования в Нигере

Такую точку зрения представители парламента изложили на встрече с председателем Комиссии сообщества Омаром Туреем

РАБАТ, 22 августа. /ТАСС/. Парламент Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) подтвердил свою позицию в поддержку дипломатического урегулирования кризисной ситуации в Нигере, где в конце июля военные мятежники отстранили от власти президента Мохамеда Базума. Об этом сообщило Нигерское агентство печати.

По его данным, консультативно-совещательный орган изложил свою точку зрения на встрече с председателем Комиссии ЭКОВАС Омаром Туреем в столице Нигерии. Как заявил после встречи член нигерийской фракции Али Ндуме, "позиция парламента по поводу выхода из тупиковой ситуации в Республике Нигер остается неизменной и основана на понимании серьезных последствий военной интервенции". "Альтернативы дипломатическому урегулированию нет", - подчеркнул он.

Ндуме напомнил, что 12 августа парламент ECOWAS провел заседание по ситуации в Нигере, в ходе которого большинство депутатов высказались за дипломатическое урегулирование кризиса вопреки решению Совета глав государств и правительств сообщества.

Турей находился в составе делегации, которая на прошлой неделе посетила Нигер с целью встречи с лидерами мятежников и поиска путей политического урегулирования кризиса. Как передавал телеканал Al Arabiya, делегация ECOWAS потерпела провал на переговорах с военными, которые отказались освободить Базума и восстановить его в должности президента.