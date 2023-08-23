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Попытка госпереворота в Нигере

Госсекретарь США обсудил с главой МИД Египта дипломатическое решение в Нигере

Также Энтони Блинкен и Самех Шкури в ходе телефонного разговора затронули обстановку в Судане и Ливии

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Египта Самех Шукри обсудили в телефонном разговоре поиск дипломатического решения в Нигере, а также обстановку в Судане и Ливии. Об этом руководитель американского внешнеполитического ведомства сообщил во вторник в социальной сети X (ранее Twitter).

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"Я говорил с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри о нашем партнерстве на региональной и двусторонней основе, в том числе о прекращении конфликта в Судане, дипломатическом решении в Нигере, поддержке усилий ООН в Ливии и важности прогресса в сфере прав человека", - написал Блинкен.

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер в опубликованном заявлении уточнил, что Блинкен и Шукри говорили в понедельник о "необходимости найти дипломатическое решение в Нигере", а также затронули вопросы, касающиеся проведения выборов в Ливии. 

Теги:
НигерСуданЛивияБлинкен, ЭнтониПопытка госпереворота в Нигере
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