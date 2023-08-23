Эксперт допустил, что нехватка личного состава ВСУ может оказаться фатальной для Киева

Украина может потерпеть поражение в конфликте с РФ, если не добьется быстрого успеха в контрнаступлении, считает специалист лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк

ЛОНДОН, 23 августа. /ТАСС/. Нехватка личного состава в Вооруженных силах Украины (ВСУ) может "оказаться фатальной" для Киева и привести к его поражению в конфликте с Россией. Такое мнение выразил эксперт лондонского аналитического центра Civitas Роберт Кларк в статье в газете The Daily Telegraph.

По его мнению, подобная перспектива реальна, если ВСУ не добьются быстрого успеха в ведущемся с июня контрнаступлении. Кларк заметил, что осенняя распутица лишит обе стороны возможности наступать, что, как он считает, сыграет на руку России, которая усилит свои оборонительные рубежи. При этом эксперт замечает, что, несмотря на потери с обеих сторон, возможности Москвы по их восполнению несравненно больше, чем у Киева.

"Для [президента России] Владимира Путина победа может, наконец, быть в поле зрения по мере того, как западная поддержка начинает слабеть. Если Киев не сможет преодолеть российские [оборонительные] линии сейчас, он, возможно, никогда не сможет сделать этого. Если у него не останется мужчин, которые хотят призваться на службу, Запад не сможет помочь", - полагает Кларк.

В середине июля он же предупредил, что Украина и Запад в случае провала украинского контрнаступления могут быть вынуждены пойти на территориальные уступки России, что станет для них "сокрушительным поражением".