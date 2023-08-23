В посольстве КНР заявили, что рестрикции США против Китая подрывают отношения стран

Пресс-секретарь диппредставительства в Вашингтоне Лю Пэнъюй назвал такие меры вмешательством во внутренние дела Китая

ВАШИНГТОН, 23 августа. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Решение администрации Соединенных Штатов ввести визовые ограничения в отношении китайских должностных лиц в связи с приписываемой Пекину насильственной ассимиляцией в Тибете серьезно подрывает американо-китайские отношения. Об этом заявил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй, отвечая на просьбу прокомментировать рестрикции.

"Данная ограничительная мера США является серьезным вмешательством во внутренние дела Китая и существенно подрывает китайско-американские отношения. Китай решительно выступает против нее и решительно осуждает ее. Мы призываем США прекратить использовать вопросы, связанные с Тибетом и правами человека, для вмешательства во внутренние дела Китая. Китай будет и дальше принимать все необходимые меры, чтобы решительно отстаивать свои суверенитет, безопасность и интересы развития", - отметил дипломат.

Пекин, продолжил он, "решительно выступает против клеветы в отношении школ-интернатов в Тибете". "В соответствии с общепринятой международной практикой школы-интернаты в Китае создаются согласно потребностям местных учащихся. Школы-интернаты постепенно превратились в один из важных методов организации школьного образования в районах проживания этнических меньшинств Китая, а централизованная форма организации школьного образования эффективно решает проблему трудностей, возникающих у учащихся из числа этнических меньшинств при обучении в отдаленных районах, где местное население живет разрозненно", - заключил Лю Пэнъюй.

Вашингтон вводит визовые ограничения против китайских чиновников "за их причастность к насильственной ассимиляции более миллиона тибетских детей в государственных школах-интернатах", утверждал во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.

Тибетский автономный район (ТАР) - один из пяти национальных автономных районов Китая, он расположен на юго-западе Китая. В настоящее время ТАР населяют 3,6 млн человек, 95% из них - тибетцы. Китайские власти считают духовного лидера тибетцев Далай-ламу XIV Тензина Гьяцо сепаратистом, деятельность которого направлена на раскол страны. Политика КНР основывается на формуле: Тибет во все времена был составной частью Китая, поэтому не может быть и речи о существовании "тибетского вопроса". Китай выступает против любых контактов зарубежных государств с "правительством Тибета в изгнании", против того, чтобы какая-либо страна создавала благоприятные условия далай-ламе для его "сепаратистской деятельности". Россия неизменно признает, что Тибет - неотъемлемая часть Китая.