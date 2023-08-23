NYT: США порекомендовали Украине сосредоточить силы на одном направлении

По данным газеты, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный решил последовать этому совету

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты и их союзники полагают, что одной из причин провала украинского контрнаступления является слишком большое рассредоточение сил на нескольких направлениях, и настоятельно рекомендуют Украине сконцентрировать основные силы на единственном направлении. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times, указав, что киевские власти, вероятно, стали следовать этой рекомендации.

По ее сведениям, в настоящее время силы ВСУ распределены между восточным и южным направлениями примерно в одинаковой пропорции. Американские и западные военные аналитики, а также чиновники рекомендуют сконцентрировать основные силы для продвижения в сторону Мелитополя.

Американских чиновников, отмечает газета, также удивляет то, что ВСУ держат большие силы рядом с Артемовском (украинское название - Бахмут), хотя киевские власти могли бы обойтись небольшим числом подразделений для того, чтобы удерживать позиции на этом направлении, а остальные перебросить на юг. По словам издания, "президент Украины Владимир Зеленский не хочет, чтобы со стороны казалось будто он бросил попытки вернуть утраченные территории", однако в американской администрации считают, что "политика, по крайней мере временно, должна уступить место военной стратегии".

Как указывает издание, 10 августа глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли, начальник Штаба обороны Вооруженных сил Великобритании адмирал Тони Радакин, а также командующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генералом Кристофером Каволи провели переговоры по видеосвязи с главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным, в ходе которых призвали его сконцентрировать силы на одном направлении. Залужный, по версии издания, "согласился с этим".

Отмечается, что призывы к сосредоточению сил поступали Киеву от западных стран на протяжении нескольких месяцев, до настоящего момента Украина их игнорировала, однако тяжелые потери вынудили киевские власти изменить свою точку зрения. Американские чиновники, утверждает издание, видят признаки того, что Украина "начала переброску своих более опытных сил с востока на юг". Вместе с тем перебрасываемые подразделения ранее понесли тяжелые потери и испытывают проблемы с комплектацией руководящим составом.

Дальнейшие перспективы

Некоторые аналитик считают, что у киевских властей есть не более полутора месяцев до того, как с приходом дождей условия станут неблагоприятными для наступления. Даже сейчас, указывает издание, ландшафт на поле боя более выгоден для обороны, чем для наступления. Помимо этого, по мнению аналитиков, украинские войска могут выдохнуться уже к середине сентября.

Некоторые американские аналитики, указывает газета, считают, что украинским войскам удастся пройти половину пути к Азовскому морю к зиме, однако другие эксперты полагают, что ВСУ не удастся добиться и таких результатов. Вместе с тем эксперты полагают, что, если украинским войскам не удастся дойти до побережья, но они смогут продвинуться до рубежей, с которых можно будет вести артиллерийский огонь по прибрежным коммуникациям, это может создать проблемы для снабжения ВС РФ.

Как отмечали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВСУ потеряли более 43 тыс. военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.