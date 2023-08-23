Президент Кубы прибыл в ЮАР для участия в саммите БРИКС

Гавана приглашена на встречу в качестве председателя "Группы 77 плюс Китай"

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Президент Кубы Мигель Диас-Канель прибыл во вторник вечером в ЮАР, где примет участие в саммите БРИКС. Об этом сообщается на странице главы МИД карибской страны Бруно Родригеса Паррильи в соцсети X (ранее Twitter).

"Президент Диас-Канель прибыл в ЮАР для участия в переговорах на полях XV саммита БРИКС, на который Куба была приглашена в качестве председателя "Группы 77 плюс Китай". Это возможность укрепить исторические узы братства и сотрудничества", - написал дипломат. Куба впервые примет участие в саммите БРИКС.

Председательство в действующей в рамках Организации Объединенных Наций (ООН) "Группе 77 плюс Китай" впервые перешло к Кубе за время существования объединения. Решение о создании структуры было принято на совещании министров развивающихся стран Азии, Африки и Латинской Америки в 1964 году. Сначала число стран - участников организации составляло 77. Сейчас это крупнейшая межгосударственная организация развивающихся стран, действующая в рамках ООН и объединяющая 134 государства с суммарным населением свыше 6 млрд человек.

Саммит БРИКС проходит 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР. Как ранее сообщила министр иностранных дел и сотрудничества республики Наледи Пандор, лидеры стран БРИКС обсудят на саммите вопрос расширения организации.