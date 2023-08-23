Президент Индонезии сообщил о работе над пятилетним планом развития Африки

План, в частности, предусматривает помощь Танзании в развитии сельского хозяйства и инвестиции в энергетический сектор, сообщил индонезийский лидер Джоко Видодо

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Индонезия намерена развивать конкретное сотрудничество со странами Африки и работает над масштабным планом развития региона в последующие пять лет. Об этом заявил президент страны Джоко Видодо на встрече с президентом Танзании Самией Сулуху Хасан.

"Индонезия будет вести переговоры, чтобы наладить конкретное сотрудничество с Африкой. В настоящее время Индонезия завершает работу над грандиозным планом развития Африки в следующие пять лет", - приводит слова Видодо президентская администрация на своем сайте.

В частности, он упомянул, что план предусматривает помощь Танзании в развитии сельского хозяйства, повышении эффективности сферы здравоохранения, расширение экспорта индонезийской фармацевтической продукции, а также инвестиции в энергетический сектор.

Президент Индонезии находится в поездке по странам Африки. Он посетил Кению, Танзанию, также предстоят визиты в Мозамбик и ЮАР. Видодо примет участие в саммите БРИКС в Йоханнесбурге, где планирует провести несколько двусторонних встреч. С кем именно планируются переговоры, администрация не указывает.