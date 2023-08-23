Минобороны Японии ожидает запуск спутника КНДР в начале заявленного окна с 24 августа

В ведомстве предполагают, что ракета-носитель пролетит над островами Сакисима

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Специалисты Министерства обороны Японии считают, что КНДР осуществит запуск искусственного спутника Земли в самом начале заявленного временного окна с 24 по 31 августа. Об этом сообщил телеканал NHK.

Исходя из анализа данных о предыдущей попытке запуска спутника КНДР, в японском оборонном ведомстве полагают, что траектория полета ракеты-носителя будет пролегать над островами Сакисима, относящимися к юго-западной японской префектуре Окинава.

Береговая охрана Японии сообщила в ночь на вторник, что получила от КНДР уведомление о планах запуска искусственного спутника в период с 24 по 31 августа. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в этой связи заявил, что запуск станет явным нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. Он также отметил, что система противоракетной обороны страны приведена в полную готовность на случай падения на территорию Японии обломков ракеты.

Предыдущая попытка запуска спутника была предпринята Пхеньяном 31 мая. Тогда ракета "Чхоллима-1" с первым северокорейским военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. Власти КНДР заявили, что планируют провести повторный запуск в ближайшее время после выявления и исправления неполадок.