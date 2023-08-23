23 августа, 02:06
Военная операция на Украине

Госдеп после попытки Киева атаковать Москву заявил, что не поддерживает удары ВСУ по РФ

При этом в ведомстве подчеркнули, что Украина сама решает, как вести боевые действия

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. Госдепартамент США после попытки Киева атаковать тремя беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) объекты в Москве выступил с утверждением, что Вашингтон не поддерживает нанесение ударов украинскими военными по территории России.

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Согласно сообщению агентства Reuters, представитель американского внешнеполитического ведомства в очередной раз заявил, что Украина сама решает, как вести боевые действия, а Вашингтон не поощряет и не способствует нанесению Киевом ударов по территории России. Вашингтонская администрация ранее неоднократно утверждала, что "не поддерживает атаки внутри России", заверяя также, что продолжит оказывать военную поддержку Киеву.

Госдепартамент пока не ответил на просьбу ТАСС прокомментировать эту атаку Киева.

Как заявили в Минобороны России, Киев пытался атаковать тремя БПЛА объекты в Москве, они уничтожены и подавлены, один столкнулся со строящимся зданием в Москва-Сити, пострадавших нет. 

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