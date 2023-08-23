23 августа, 03:45

КНР приветствовала усилия африканской делегации по урегулированию конфликта на Украине

Китай и ЮАР также согласились, что "диалог и переговоры являются единственным возможным путем" решения украинского кризиса

ПЕКИН, 23 августа. /ТАСС/. Китай приветствует посреднические усилия африканской делегации в урегулировании конфликта на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении КНР и ЮАР, опубликованном на сайте китайского внешнеполитического ведомства по итогам визита председателя КНР Си Цзиньпина в Йоханнесбург.

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"Китай приветствует недавние посреднические усилия африканской мирной делегации по урегулированию [украинского] кризиса", - отмечается в заявлении.

КНР и ЮАР также согласились, что "диалог и переговоры являются единственным возможным путем урегулирования украинского кризиса", и договорились дальше содействовать переговорному процессу.

С 22 по 24 августа в ЮАР проходит 15-й саммит БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР). Шерпа ЮАР в БРИКС Анил Суклал ранее сообщил, что около 30 государств проявляют интерес к вступлению в объединение, часть из них подали официальные заявки, в том числе Алжир, Бангладеш, Египет и Эфиопия. По данным источников индийской газеты Business Standard, на саммите в БРИКС могут быть приняты пять стран: Аргентина, Египет, Индонезия, Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия. 

Теги:
ЮАРУкраинаРоссияКитайВоенная операция на УкраинеСаммит БРИКС - 2023
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