Трамп собрал более $72 млн на свою предвыборную кампанию

Пожертвования экс-президенту США перечислили около 450 тыс. человек

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Бывший президент США Дональд Трамп смог собрать более $72 млн на свою предвыборную кампанию, что в несколько раз больше любого из его конкурентов-республиканцев. Об этом во вторник сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Федеральной комиссии по выборам США.

По его сведениям, бывший американский лидер к концу июля собрал пожертвований на сумму в $72,6 млн, при этом $61 млн он получил после объявления о своем участии в предвыборной гонке в ноябре 2022 года. В то же время губернатор штата Флорида Рон Десантис пока смог собрать лишь порядка $17,2 млн, а бывший постпред США при ООН Никки Хейли - $13,9 млн. Бывший вице-президент США Майк Пенс, занимавший эту должность при Трампе, собрал лишь $888 тыс.

Лидирует Трамп и по числу доноров - пожертвования на различные суммы лидеру республиканцев перечислили порядка 450 тыс. человек. У ближайшего преследователя - Десантиса - эта цифра находится на отметке 86 тыс. При этом 92% из сделавших пожертвования на предвыборную кампанию Трампа, указывает Bloomberg, не поддерживали финансово других участников президентской гонки.

Согласно результатам опроса, проведенного с 16 по 18 августа телеканалом CBS и компанией YouGov, позиции Трампа среди сторонников Республиканской партии укрепляются на фоне предъявления ему обвинений. По данным социологического исследования, 62% респондентов ответили, что выбрали бы Трампа в качестве кандидата на президентский пост от Республиканской партии. На втором месте с 16% голосов идет губернатор штата Флорида Рон Десантис. Таким образом, разрыв между Трампом и его основным конкурентом составил 46 процентных пунктов. По сравнению с июлем этот показатель вырос на 8 процентных пунктов.

Следующие выборы президента США состоятся в ноябре 2024 года. Нынешний президент США демократ Джо Байден в апреле заявил, что намерен переизбираться.