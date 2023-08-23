Источник: визиты в Киев и Москву главы МИД Турции могут реанимировать зерновую сделку

По информации дипломатического источника, в Анкаре считают необходимым возобновление зернового коридора в его прежнем формате с учетом требований российской стороны

СТАМБУЛ, 23 августа. /ТАСС/. Итоги предстоящих переговоров в Киеве и Москве министра иностранных дел Турции Хакана Фидана по зерновой сделке могут стать основой для договоренности о возобновлении функционирования черноморского гуманитарного коридора. Точка в этом будет поставлена на встрече турецкого и российского лидеров Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, сообщил ТАСС дипломатический источник в Турции.

Турецкий министр посетит Киев 25 августа. Затем он прибудет в Москву, дата визита пока не называется. Встреча президентов двух стран может состояться в России в сентябре, сообщил во вторник телеканал NTV со ссылкой на источники в администрации Эрдогана.

"Переговоры в Киеве и Москве главы турецкого МИД Хакана Фидана создадут почву для достижения договоренностей по возобновлению черноморской зерновой инициативы, которые могут быть финализированы на встрече Эрдогана и Путина. Основания для этого есть, учитывая прогресс, достигнутый благодаря усилиям турецкой стороны на консультациях с участниками зерновой сделки, ООН и Западом", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в Анкаре считают необходимым возобновление зернового коридора в его прежнем формате с учетом требований российской стороны о необходимости выполнения ее части пакетной сделки, заключенной в июле прошлого года в Стамбуле. "Без участия России сделать это невозможно, вернуть ее в сделку можно, выполнив требования по условиям экспорта сельхозпродукции и переподключению Россельхозбанка к SWIFT", - добавил он.

Источники в администрации президента Турции, на которые ссылается телеканал NTV, сообщили о прогрессе на консультациях по возобновлению зерновой сделки. По данным телекомпании, до визита в Киев главы турецкого МИД столицу Украины посетит главный советник президента Турции Акиф Чагатай Кылыч.