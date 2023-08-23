Источник назвал опасными попытки создания новых коридоров для зерна в Черном море

Турция с начала конфликта на Украине закрыла проливы для прохода в Черное море военных кораблей всех государств, напомнил собеседник агентства

СТАМБУЛ, 23 августа. /ТАСС/. Попытки создания в Черном море альтернативных коридоров по вывозу сельхозпродукции из портов Украины и игнорирование интересов России являются опасными, а также чреваты конфликтными ситуациями во всем Черноморском бассейне. Об этом сообщил ТАСС дипломатический источник в Турции.

"Реализация планов экспорта сельхозпродукции из портов Украины, используя в частности территориальные воды Румынии и Болгарии, и игнорирование интересов России кроют в себе опасность и могут привести к конфликтной ситуации в бассейне Черного моря. Учитывая, что Румыния и Болгария являются членам НАТО, высока вероятность давления со стороны альянса на Турцию с целью послаблений в выполнении ею требований конвенции Монтрё, регулирующей правила судоходства в черноморских проливах", - сказал собеседник. Он напомнил, что Турция с начала конфликта на Украине, ссылаясь на предоставленное ей право в рамках конвенции Монтрё, закрыла проливы для прохода в Черное море военных кораблей всех стран.

По мнению директора Института внешней политики Турции Хюсейна Багджи, попытки оказания Западом давления на Турцию в вопросе выполнения конвенции Монтрё вполне возможны, но они не дадут результатов. "Такого рода попытки предпринимались прежде, но были бесполезными", - сказал он ТАСС.

10 августа Военно-морские силы Вооруженных сил Украины объявили о так называемых временных коридорах в Черном море для торговых судов, идущих в порты Черноморск, Одесса и Южный или из них. При этом в Киеве предупредили, что на маршруте сохраняются военная угроза и минная опасность, поэтому к проходу допускают суда, чьи владельцы и капитаны "официально подтверждают готовность к плаванию в данных условиях". Утверждалось, что маршруты будут в первую очередь использоваться для возможности выхода гражданских судов, находящихся в этих украинских портах с конца февраля 2022 года. 16 августа сухогруз Joseph Schulte вышел из Одессы, где он находился до начала специальной военной операции, и стал первым торговым судном, покинувшим порты Украины после прекращения зерновой сделки.