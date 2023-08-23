Эксперт назвал Россию объединяющей силой БРИКС

Австралийский дипломат Грегори Кларк убежден, что БРИКС может стать "новой Организацией Объединенных Наций"

СИДНЕЙ, 23 августа. /ТАСС/. Россия, будучи одним из основателей БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР), выступает силой, объединяющей страны сообщества, и в будущем ее роль будет укрепляться. Такое мнение высказал австралийский эксперт в области международных отношений Грегори Кларк в беседе с корреспондентом ТАСС.

По словам Кларка, страны БРИКС имеют определенные разногласия между собой, но прочные отношения с Россией объединяют их. "Государства сообщества сосредотачиваются на том, что их объединяет, а не на том, что разделяет, и в случае Китая и Индии это их отношения с Россией. Так организация крепнет", - сказал он, отметив, что в будущем "центральная роль Москвы в БРИКС будет лишь укрепляться".

Эксперт убежден, что БРИКС вполне может стать "новой Организацией Объединенных Наций, если в нее будут приняты все страны, которые и формально, и пока неофициально хотят присоединиться". "Сильный секретариат такой организации мог бы легко заменить и Группу семи, и Группу двадцати, поскольку первая дискредитирует себя своей нескрываемой проамериканской политической ролью, а вторая дезорганизована и бессильна", - подчеркнул Кларк, указав, что "дипломатическое мастерство президента [России] Владимира Путина и министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова" позволяет рассчитывать на такой путь развития БРИКС.

Также аналитик отметил, что для стран БРИКС пришло время "мыслить масштабно". "Желание 23 стран официально стать членами организации - это то, к чему следует отнестись серьезно, это самый важный фактор, определяющий будущее объединения. А укрепление роли Нового банка развития, что является еще одним важнейшим вопросом, стоящим перед странами БРИКС, помогло бы избежать удушающего эффекта санкций США и ускорить переход к единой валюте, обеспеченной золотом или ресурсами", - заявил он.

С 22 августа в Йоханнесбурге проходит саммит БРИКС под председательством ЮАР, встреча завершится 24 августа. Как ранее сообщила министр иностранных дел и сотрудничества республики Наледи Пандор, лидеры стран БРИКС обсудят на саммите вопрос расширения организации.

Грегори Кларк - эксперт в области международной политики, австралийский дипломат, в течение многих лет работавший в дипломатических миссиях Канберры сначала в Москве, а затем в Гонконге. Сейчас живет и работает в Токио, занимая посты почетного президента Университета Тамы и вице-президента Международного университета Акиты.