В Южной Корее впервые за шесть лет проходят гражданские учения по противовоздушной обороне

В ходе них власти протестируют систему оповещения о воздушном налете, а также проведут тренировки по эвакуации населения, сообщило министерство внутренних дел и безопасности страны

СЕУЛ, 23 августа. /ТАСС/. Власти Республики Корея в среду проводят общенациональные гражданские учения по противовоздушной обороне, это первые такие мероприятия с 2017 года. Об этом сообщило министерство внутренних дел и безопасности страны.

Учения продлятся 20 минут с 14:00 до 14:20 по местному времени (08:00 - 08:20 мск). В ходе них власти протестируют систему оповещения о воздушном налете, а также проведут тренировки по эвакуации населения.

После включения сирены власти ограничат передвижение жителей и работу транспортных средств. Водители должны будут припарковаться или остановиться на обочине. Пешеходы в это время должны начать двигаться к ближайшему безопасному месту или подземному убежищу. По прибытии в места эвакуации жителям страны рекомендовано следовать инструкциям сотрудников скорой помощи и спасательных служб.

В последний раз гражданские учения по противовоздушной обороне проводились в 2017 году, в 2018-2019 годах их не проводили, так как власти в те годы были сосредоточены на ликвидации последствий землетрясения в 2017 году в городе Пхохан, а в 2020-2022 годах в учениях взяли паузу из-за пандемии коронавируса.

Нынешние тренировки проводятся в рамках совместных учений США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield, которые начались 21 августа и продлятся до конца месяца. Во время маневров военные отработают сценарий полномасштабной войны пройдут как полевые, так и командно-штабные учения на основе компьютерных симуляций. В рамках Ulchi Freedom Shield планируется провести около 30 совместных полевых учений. Ожидается также участие представителей государств - членов Командования ООН, в частности Австралии, Великобритании, Канады, Таиланда, Филиппин и Франции. На время учений в Сеуле повысили уровень готовности на случай возможных ответных шагов со стороны КНДР.