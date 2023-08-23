23 августа, 05:27
Военная операция на Украине

В Одесской области сообщили о пожаре в перегрузочном комплексе

По данным главы областной военной администрации Олега Кипера, пожар произошел на площади 700 кв. м

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Пожар на площади 700 кв. м произошел ночью в производственно-перегрузочном комплексе в Одесской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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"Вспыхнул пожар общей площадью 700 кв. м. По состоянию на 6 утра огонь локализован", - написал он.

Как уточнили в свою очередь в официальном Telegram-канале мэрии Одессы, пожар произошел в складских помещениях комплекса.

Ночью в Одесской области объявлялась воздушная тревога. Местные СМИ сообщали о взрывах в порте Измаил. 

Теги:
УкраинаВоенная операция на Украине
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