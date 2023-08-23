В Министерстве объединения Республики Корея сократят 13% сотрудников

На фоне напряженной ситуации на полуострове власти страны также пересмотрят организацию работы ведомства

СЕУЛ, 23 августа. /ТАСС/. Министерство объединения Республики Корея намерено сократить штат и пересмотреть организацию работы на фоне напряженной ситуации на Корейском полуострове. Об этом сообщило агентство Yonhap.

Как говорится в заявлении министерства, планируется сократить 81 сотрудника, что составляет около 13% всего штата. В плане также стоит объединение четырех подразделений, в том числе ответственных за межкорейские обмены и работу ранее закрытого совместного индустриального комплекса в Кэсоне на территории КНДР.

Власти Южной Кореи планируют создать в министерстве рабочую группу, целью которой будет решение проблемы похищенных и задержанных в КНДР граждан, а также наделить ее широкими полномочиями в области анализа разведывательных данных.

План вступит в силу после заседания кабинета министров 5 сентября.

Ранее президент Юн Сок Ёль распорядился пересмотреть круг задач Министерства объединения Республики Корея, заявив, что ему следует перестать играть роль "ведомства по оказанию помощи" КНДР.

После нормализации отношений между Сеулом и Пхеньяном в 2018 году обстановка вновь обострилась в 2020 году из-за распространения пропагандистских листовок южнокорейскими активистами. В результате построенный для облегчения межкорейского обмена и сотрудничества офис связи был снесен властями КНДР в июне 2020 года. Тем не менее Министерство объединения Республики Корея до настоящего момента уделяло внимание межкорейским обменам в попытке сближения с Пхеньяном.

Технопарк в Кэсоне впервые открылся в 2004 году. Там на 124 южнокорейских предприятиях работали более 54 тыс. жителей КНДР. В 2015 году прибыль от его деятельности превысила 500 млн долларов. Комплекс был закрыт после проведения КНДР в 2016 году ядерного испытания и пуска ракеты-носителя со спутником.