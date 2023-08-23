В Узбекистане заявили о неизменной поддержке территориальной целостности Азербайджана

Президенты Узбекистана и Азербайджана Шавкат Мирзиёев и Ильхам Алиев договорились "продолжать плодотворный диалог на площадках международных организаций"

ТАШКЕНТ, 23 августа. /ТАСС/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил удовлетворение итогами прошедших в Баку переговоров со своим азербайджанские коллегой Ильхамом Алиевым и заявил, что возглавляемое им государство неизменно поддерживает территориальную целостность Азербайджана. Об этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

"Выражена неизменная поддержка Узбекистаном территориальной целостности Азербайджана. В связи с этим лидер нашей страны подчеркнул особое значение установления мира и стабильности в Карабахе, а также дал высокую оценку размаху и темпам проводимых здесь восстановительных работ", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, на состоявшихся в Баку переговорах обсужден весь комплекс вопросов многогранного сотрудничества двух стран. "Следует отметить, что между Узбекистаном и Азербайджаном нет проблемных вопросов. Мы подчеркнули актуальность поиска новых возможностей и механизмов эффективного использования большого потенциала в интересах братских народов", - сказал Мирзиёев. По его мнению, подписанный в ходе визита в Баку договор о создании Высшего межгосударственного совета Узбекистана и Азербайджана открывает новый этап в отношениях двух стран.

По информации пресс-службы лидера Узбекистана, Мирзиёев и Алиев договорились "продолжать плодотворный диалог на площадках международных организаций, таких как Организация Объединенных Наций, Организация тюркских государств, СНГ, ОБСЕ, Движение неприсоединения и других многосторонних институтов".

"Сегодняшние переговоры еще раз показали наш решительный настрой на укрепление отношений стратегического партнерства. Наши усилия направлены на достижение конкретных результатов", - добавил глава Узбекистана.