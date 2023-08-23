Администрация Суэцкого канала сообщила, что авария с танкерами не повлияла на навигацию

Один из танкеров, который был неисправен и сел на мель, был отбуксирован, сообщил глава администрации Усама Рабиа

КАИР, 23 августа. /ТАСС/. Столкновение двух танкеров, произошедшее в Суэцком канале, не повлияло на навигацию по водной артерии. Как сообщил глава администрации Суэцкого канала Усама Рабиа в эфире телеканала Al-Qahera el-Ekhbariya, один из танкеров, который был неисправен и сел на мель, был отбуксирован.

"Буксировка сломавшегося судна началась немедленно, это не повлияло на навигацию", - подчеркнул Рабиа.

Минувшей ночью сервис отслеживания движения судов Marine Traffic сообщил, что в Суэцком канале столкнулись два танкера - танкер Burri с Каймановых островов и BW Lesmes, который шел под флагом Сингапура и перевозил сжиженный природный газ.