В ЮАР заявили, что Путин эффективно участвует в саммите БРИКС в видеоформате

По словам официального представителя МИД ЮАР Нельсона Кгвете, "такое чувство, что лидер России присутствует в залах заседаний саммита бок о бок с другими руководителями стран БРИКС"

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Участие президента России Владимира Путина в видеоформате в работе проходящего в Йоханнесбурге саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) в высшей мере эффективно и очень полезно. Об этом заявили ТАСС в МИД ЮАР.

"Я должен вас уверить, что активное участие президента РФ Владимира Путина в обсуждении вопросов повестки дня саммита ценится всеми остальными лидерами стран БРИКС, оно очень эффективно, - подчеркнул официальный представитель внешнеполитического ведомства ЮАР Нельсон Кгвете. - Такое чувство, что лидер России присутствует в залах заседаний саммита бок о бок с другими руководителями стран БРИКС. Сейчас они ведут очень эффективную и важную работу".

Накануне первый день работы саммита БРИКС завершился встречей лидеров стран-членов, где обсуждались наиболее значительные вопросы актуальной мировой политики, а также расширение объединения. Встреча проходила за закрытыми дверями в гостиничном комплексе Summer Place.

Из дискуссий, ведущихся на саммите, становится ясно, что лидеры БРИКС склонятся к тому, чтобы открыть перспективу для членства в объединении для трех-пяти государств. Не исключено, что процесс вступления новых стран займет около года и завершится в 2024 году на саммите БРИКС, который пройдет под председательством России. Формальные заявки на вступление в БРИКС подали к текущему дню 22 страны.

Вопрос о расширении БРИКС стоит в повестке дня пленарного заседании саммита, которое пройдет в первой половине дня 23 августа.

Российскую делегацию в Йоханнесбурге лично возглавляет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Как ранее пояснял Путин, решение не лететь в ЮАР обусловлено тем, что его присутствие в России сейчас важнее. Во вторник Путин провел в Москве заседание Совета по нацпроектам, а также ряд рабочих встреч.