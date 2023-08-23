В Киргизии сообщили об увеличении пробки на одном из КПП на границе с Казахстаном

На месте скопления автомобилей развернуты пункты помощи

БИШКЕК, 23 августа. /ТАСС/. Количество автомобилей в пробке на выезде с территории Киргизии в Казахстан у пункта пропуска "Ак-Тилек-автодорожный" увеличилось до 493. Об этом сообщили в Пограничной службе Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

"По состоянию на 13:00 перед пунктом пропуска "Ак-Тилек-автодорожный" в очереди на выезд из Кыргызстана находятся 493 машины", - говорится в сообщении в Telegram-канале службы. На месте скопления грузовых транспортных средств перед контрольно-пропускным пунктом развернуты палаточные пункты помощи.

21 августа в Погранслужбе Киргизии сообщали о 370 автомобилях в очереди на пересечение госграницы на этом пункте пропуска. В пресс-службе подчеркивали, что в понедельник с 9 утра и до 18 часов границу пересекли всего три автомобиля. Представители ведомства намерены обсудить ситуацию с казахстанскими коллегами.