В Германии назвали ошибочной зацикленность Запада на поставках вооружений Украине

Бывший постпред ФРГ при Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Рюдигер Людекинг заявил, что западным странам следует заняться поиском компромиссных решений для завершения конфликта

БЕРЛИН, 23 августа. /ТАСС/. Западные страны слишком однобоко фокусируются на поставках оружия в рамках политических дискуссий вокруг Украины, им следует заняться поиском компромиссных решений для завершения конфликта. Такое мнение выразил бывший постпред ФРГ при Организации Объединенных Наций и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Рюдигер Людекинг в авторской статье для германского издания Cicero.

По словам экс-дипломата, в отношении украинского конфликта "зацикленность Запада на поставках вооружений ошибочна". В пользу того, что новые поставки истребителей-бомбардировщиков F-16 Киеву сомнительны, по его оценкам, говорит тот факт, что передача Украине западных танков в начале года "не привела к кардинальным изменениям на поле боя (в пользу Украины - прим. ТАСС), которые прогнозировали сторонники" этого шага. Кроме того, опасность развития конфликта в ядерную войну на Западе преуменьшается, что, по мнению Людекинга, "крайне безответственно" ввиду возможных апокалиптических последствий. Поэтому западным странам следует "проявлять осторожность при принятии решений о все новых поставках вооружений", считает эксперт.

"Главный недостаток западной политики заключается в том, что в качестве условия для поиска дипломатического решения проблемы выдвигается требование военной победы Украины", - отмечает автор. Западные политики "просто высокомерно отвергают" компромиссные решения по Украине, в том числе со стороны Китая или других стран Глобального Юга, из-за того, что Россия якобы "не желает вести переговоры", пишет Людекинг. В этом контексте он призвал лидеров западного мира "активно изучать возможности прекращения" конфликта, чтобы "положить конец массовой гибели людей с обеих сторон и предотвратить дальнейшую эскалацию".

Агентство Reuters проинформировало 18 августа со ссылкой на источник, что США дали согласие на передачу Данией и Нидерландами американских истребителей-бомбардировщиков F-16 Украине, когда будет завершена подготовка украинских пилотов. По сведениям источника, госсекретарь США Энтони Блинкен уже отправил своим коллегам в Дании и Нидерландах письма с гарантиями того, что Вашингтон поддерживает это решение, однако никакие точные даты при этом не называются.

20 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил о "прорывной договоренности" с Амстердамом в вопросе поставок 42 истребителей F-16 Киеву. Дания также заявила о готовности передать Украине 19 истребителей F-16, 6 первых самолетов поступят до Нового года. У ВВС Дании около 30 истребителей, которые будут выведены из эксплуатации, когда страна перейдет на более современные F-35. У ВВС Нидерландов 42 таких самолета.

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не изменят ситуацию на земле.