На саммите БРИКС в Йоханнесбурге началась закрытая пленарная сессия лидеров

Центральное место в повестке дня занимают вопросы международной и региональной безопасности, кибербезопасности, а также меры по противодействию использованию искусственного интеллекта во враждебных странам БРИКС целях

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Второй день работы саммита БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) начался с закрытой пленарной сессии лидеров стран-членов. Как стало известно ТАСС, центральное место в повестке дня занимают вопросы международной и региональной безопасности, кибербезопасности, а также меры по противодействию использованию искусственного интеллекта во враждебных странам БРИКС целях.

Все лидеры БРИКС изложат свои подходы по решению поставленных вопросов и предложат пути для совместных действий соответствующих служб государств объединения. Президент России Владимир Путин выступит в формате видеосвязи. В зале заседания присутствует министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Сессия проходит в здании международного конференц-центра Sandton.

Министр в канцелярии президента ЮАР Кумбудзо Нтшавени представит лидерам доклад, составленный высокими представителями стран БРИКС, курирующими вопросы безопасности. Его основные положения были утверждены в июле на встрече в Йоханнесбурге, где делегацию РФ возглавлял секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

После завершения закрытой сессии состоится ее открытая часть. По ее итогам лидеры стран БРИКС должны утвердить ключевой документ саммита - Йоханнесбургскую декларацию.