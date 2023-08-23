В Грузии назвали неприемлемыми заявления Медведева об Абхазии и Южной Осетии

Заместитель председателя правящей фракции "Грузинская мечта" Рати Ионатамишвили отметил, что слова зампреда Совета безопасности РФ противоречат принципам территориальной целостности Грузии

ТБИЛИСИ, 23 августа. /ТАСС/. Заявления зампреда Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о возможности присоединения Абхазии и Южной Осетии к России противоречат принципам территориальной целостности Грузии и являются неприемлемыми. Такое мнение высказал заместитель председателя правящей фракции "Грузинская мечта" парламента Грузии Рати Ионатамишвили.

Ранее Медведев в статье, опубликованной на сайте aif.ru, отметил, что в Абхазии и Южной Осетии идея присоединения к России по-прежнему популярна, "и вполне может быть реализована, если на то возникнут веские причины".

"Любое заявление, которое противоречит территориальной целостности Грузии, является категорически неприемлемым. Мы мирным путем вернем наших людей и территории. Это наш главный посыл для наших братьев и сестер абхазов и осетин", - сказал журналистам Ионатамишвили, комментируя заявления Медведева.

Нелегитимными назвал заявления Медведева глава парламентского комитета по правам человека и гражданской интеграции Михаил Сарджвеладзе.

Москва признала независимость Абхазии и Южной Осетии в 2008 году, Тбилиси в ответ разорвал дипломатические отношения с Россией. Единственной платформой диалога между Сухумом, Цхинвалом и Тбилиси при участии России и посредничестве спецпредставителей ООН, ЕС и ОБСЕ являются Международные дискуссии по безопасности и стабильности в Закавказье, которые проходят в Женеве с 2008 года.