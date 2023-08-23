Forbes: 82-я бригада ВСУ начала нести потери в технике сразу после введения в бой

По данным журнала, она потеряла по меньшей мере 10% от имеющихся у нее на вооружении американских бронированных машин для разминирования M1132 Stryker

НЬЮ-ЙОРК, 23 августа. /ТАСС/. Украинская 82-я бригада, недавно задействованная Киевом в контрнаступлении, потеряла по меньшей мере 10% от имеющихся у нее на вооружении американских бронированных машин для разминирования M1132 Stryker. Об этом сообщил журнал Forbes.

По его данным, бригада "сразу же начала терять технику", на этой неделе списаны как минимум две из 20 инженерно-саперных машин М1132, оснащенных тралами для разминирования полей. Наиболее вероятной причиной выхода техники из строя журнал называет подрыв на минах, которые ее экипажи должны были обезвредить.

Как отмечает Forbes, изначально в состав соединения входили 14 танков Challenger 2 британского производства, 40 немецких гусеничных боевых машин пехоты (БМП) Marder и 90 колесных БМП Stryker. Бригада находилась в резерве, но недавно приступила к выполнению боевых задач в районе населенного пункта Работино, уточняет журнал.

Как сообщали в Минобороны РФ, украинская армия с 4 июня предпринимает безуспешные попытки наступления. По информации ведомства, за два месяца ВС Украины потеряли более 43 тысяч военнослужащих и около 5 тыс. единиц различного вооружения, в том числе 26 самолетов и 25 танков Leopard. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что украинские войска не имеют успеха ни на одном направлении.