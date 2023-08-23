Посол Чада считает, что санкции не помогут решить кризис в Нигере

Адам Бешир Махамуд заявил, что это может усугубить проблемы региона и соседних стран

НОВОСИБИРСК, 23 августа. /ТАСС/. Санкции не решат кризис в Нигере, а могут только усугубить проблемы региона. Об этом заявил ТАСС посол Чада в РФ Адам Бешир Махамуд в кулуарах форума "Технопром".

"Наши усилия направлены на посредничество и урегулирование, а также на то, чтобы избежать санкций, потому что санкции не помогут гражданам. А также необходимо избежать войны", - сказал он.

Как отметил посол, санкции не помогут решить проблемы, а только усугубят ситуацию как в Нигере, так и в соседних странах. "Мы думаем, что они (санкции - прим. ТАСС) не помогут найти решение, более того, они могут усугубить ситуацию не только в Нигере, но и во всех соседних странах, включая нашу страну. Наша позиция заключается в посредничестве. Чад хочет оставаться нейтральным в этой ситуации", - подчеркнул он.

Махамуд также напомнил, что президент Чада Махамат Идрисc Деби Итно с самого начала кризиса ездил в Нигерию, где находится глава Экономического сообщества стран Западной Африки ECOWAS Бола Тинубу, и говорил с ним. "После этого он полетел в Нигер и встретился с лидером военной комиссии [Абдурахманом Тчиани]. Он просил встречи с бывшим президентом Мохамедом Базумом. Это было впервые, когда международное сообщество узнало, что он в безопасности и в порядке", - добавил дипломат.

В конце июля группа военных из президентской гвардии Нигера подняла мятеж и объявила об отстранении от власти президента Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет спасения родины во главе с командующим гвардией Тчиани. Лидеры государств ECOWAS ввели против Нигера жесткие санкции и потребовали от мятежников освободить Базума, пригрозив применением силы.