СМИ: Япония приступила к развертыванию Patriot PAC-3 из-за запуска спутника КНДР

Наземные комплексы были замечены на южных островах Мияко и Исигаки

ТОКИО, 23 августа. /ТАСС/. Правительство Японии приступило к развертыванию наземных комплексов Patriot PAC-3 на юге страны в связи с планами КНДР осуществить запуск искусственного спутника Земли. Об этом сообщил телеканал NHK.

PAC-3 были замечены на южных островах Мияко и Исигаки. Кроме того, у побережья Японии вышли на дежурство корабли с комплексами Aegis, вооруженные ракетами-перехватчиками SM-3. Помимо этого власти префектуры Окинава на юге страны приняли решение начать круглосуточное наблюдение за ситуацией в рамках периода предстоящего запуска.

Береговая охрана Японии сообщила в ночь на вторник, что получила от КНДР уведомление о планах запуска искусственного спутника в период с 24 по 31 августа. Предыдущая попытка запуска спутника была предпринята Пхеньяном 31 мая. Тогда ракета "Чхоллима-1" с первым северокорейским военным разведывательным спутником "Маллигён-1" упала в Желтое море из-за проблем с работой двигателя второй ступени и нестабильности топлива. Власти КНДР заявили, что планируют провести повторный запуск в ближайшее время после выявления и исправления неполадок. Южнокорейская разведка позднее утверждала, что КНДР готовится к "различным провокациям", включая запуск межконтинентальной баллистической ракеты и военного разведывательного спутника.

В настоящее время Япония обладает двухуровневой системой противоракетной обороны. Оснащенные комплексами Aegis корабли имеют на вооружении ракеты-перехватчики SM-3, которые должны сбить баллистическую ракету на среднем этапе траектории. Если этого сделать не удастся, будет задействован второй уровень ПРО с использованием систем Patriot PAC-3, способных перехватить ракету на заключительном этапе ее полета. Новые модификации Patriot PAC-3 способны атаковать гиперзвуковые боевые блоки перед тем, как они упадут на цель, но диапазон их действия ограничен из-за наземного базирования.