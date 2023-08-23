Белый дом признал зависимость США и других стран от российского ядерного топлива

По данным Bloomberg, в Белом доме разрабатывают план по выходу из ситуации, среди обсуждаемых мер - увеличение производства обогащенного урана

ВАШИНГТОН, 23 августа. /ТАСС/. США и другие страны мира несут издержки из-за сильной зависимости от российского ядерного топлива. Как передает агентство Bloomberg, в Белом доме разрабатывают план по выходу из ситуации, среди обсуждаемых мер - увеличение производства обогащенного урана.

"Мы [США] несем издержки из-за чрезмерной зависимости от России в области ядерного топлива, - приводит агентство слова советника Белого дома по ядерным вопросам Пранаи Вадди. - И не только мы, весь мир".

По словам директора американского подразделения компании Urenco Карен Фили, для решения этой проблемы сейчас обсуждается возможность увеличения производства обогащенного урана на заводе в штате Нью-Мексико. В настоящее время это предприятие обеспечивает около трети потребности США в обогащенном уране и планирует увеличить свое производство на 15% к 2027 году. Ожидается, что таким образом, с учетом увеличения мощности завода Urenco в Европе, США смогут выйти из зависимости от "Росатома" в секторе американской атомной энергетики. Однако Фили не привела подробной информации о сумме необходимых финансовых вливаний для осуществления этих планов, подчеркнуло агентство.

При этом со ссылкой на исполнительного директора корпорации Centrus Energy Дэна Поунмана Bloomberg указывает, что "нероссийского обогащения недостаточно, чтобы питать мировые реакторы". Указывается, что "в настоящее время около половины мировых поставок (ядерного топлива - прим. ТАСС) приходится на Россию, что является неудобной реальностью для лидеров США и Европы". Если западные страны потерпят неудачу в попытке восстановить сектор, вероятно, им "придется начать отключать реакторы из-за отсутствия альтернативных поставок" в случае отказа России осуществлять продажу ядерного топлива, предполагает агентство. Согласно его информации, большинству энергокомпаний запасов топлива хватит лишь на 18 месяцев.