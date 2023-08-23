Эксперт: БРИКС для Глобального Юга становится надежной альтернативой западной модели

Исполнительный директор французского Института исследований Средиземноморского региона и Ближнего Востока Жоан Деас добавила, что ценности БРИКС, "возможно, более привлекательны для этих стран, чем те условия, которые Запад им навязывал на протяжении десятилетий и которые привели к их унижению и маргинализации"

ПАРИЖ, 23 августа. /ТАСС/. Объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) для стран Глобального Юга представляет собой надежную альтернативу тем ценностям, которые предлагают государства Запада. Такое мнение в эфире радиостанции RFI высказала исполнительный директор французского Института исследований Средиземноморского региона и Ближнего Востока Жоан Деас.

"Тот факт, что ЮАР организовывает саммит БРИКС, объясняет, почему столько африканских стран приглашены на него. Это доказывает популярность сообщества среди стран Глобального Юга, которое представляется надежной альтернативой западной модели", - сказала она.

Она добавила, что ценности БРИКС, "возможно, более привлекательны для этих стран, чем те условия, которые Запад им навязывал на протяжении десятилетий и которые привели к их унижению и маргинализации".

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Как сообщили в пресс-службе Кремля, итоговые договоренности будут зафиксированы в Йоханнесбургской декларации XV саммита БРИКС.