23 августа, 09:26
Саммит БРИКС - 2023

Эксперт заявил, что Россию нельзя назвать изолированной на международной арене

Исполнительный директор французского Института исследований Средиземноморского региона и Ближнего Востока Жоан Деас считает, что Глобальный Юг открыт к позиции РФ по Украине

ПАРИЖ, 23 августа. /ТАСС/. Страны Глобального Юга открыты к восприятию позиции России, ее нельзя назвать изолированным государством на международной арене. Такое мнение высказала в эфире радиостанции RFI исполнительный директор французского Института исследований Средиземноморского региона и Ближнего Востока Жоан Деас.

"С точки зрения Запада, Россия видится изолированной страной. Но я не расцениваю ее как изолированную на международной арене. Если посмотреть на результаты голосований в ООН относительно санкций и осуждения России, то мы увидим, что ряд стран голосовали против этого или воздерживались. Вне Запада есть сочувствие России", - отметила она.

По словам Деас, "страны Глобального Юга достаточно открыты к восприятию позиции России" по Украине.

Говоря о саммите БРИКС, она предположила, что Россия воспользуется возможностями, которые он представляет, чтобы усилить помощь государствам Глобального Юга.

Саммит БРИКС проходит в Йоханнесбурге с 22 по 24 августа и станет крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Как сообщили в пресс-службе Кремля, итоговые договоренности будут зафиксированы в Йоханнесбургской декларации XV саммита БРИКС. 

Теги:
РоссияФранцияСаммит БРИКС - 2023
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