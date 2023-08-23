23 августа, 09:30
Военная операция на Украине

В Китае заявили о конструктивном содействии урегулированию ситуации на Украине

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь напомнил, что республика неоднократно предоставляла украинской стороне гуманитарную помощь

ПЕКИН, 23 августа. /ТАСС/. Китай оказывает конструктивное содействие урегулированию гуманитарной ситуации на Украине и делает это по-своему. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Читайте также
Трансляция
Военная операция на Украине. Онлайн

"Китай всегда по-своему играет конструктивную роль в урегулировании гуманитарной ситуации на Украине", - сказал он, комментируя начало сбора средств в размере $268 млн усилиями ООН для гуманитарной помощи украинскому населению.

Официальный представитель напомнил, что по этому аспекту Пекин действует в соответствии с позицией, которая была обозначена в соответствующей инициативе китайского правительства. Он отметил, что КНР неоднократно предоставляла украинской стороне гуманитарную помощь.

"Мы продолжим предпринимать собственные усилия в данном направлении", - подытожил Ван Вэньбинь.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что всемирная организация и гуманитарные партнеры инициировали сбор средств для оказания помощи населению Украины в зимний период на $268 млн. По его словам, поддержка будет касаться ремонта зданий, прилегающих к линии боевых действий, обеспечения жителей одеждой и обогревательными приборами. 

Теги:
УкраинаКитайВоенная операция на Украине
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация