В Китае заявили о конструктивном содействии урегулированию ситуации на Украине

Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь напомнил, что республика неоднократно предоставляла украинской стороне гуманитарную помощь

ПЕКИН, 23 августа. /ТАСС/. Китай оказывает конструктивное содействие урегулированию гуманитарной ситуации на Украине и делает это по-своему. С таким заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

"Китай всегда по-своему играет конструктивную роль в урегулировании гуманитарной ситуации на Украине", - сказал он, комментируя начало сбора средств в размере $268 млн усилиями ООН для гуманитарной помощи украинскому населению.

Официальный представитель напомнил, что по этому аспекту Пекин действует в соответствии с позицией, которая была обозначена в соответствующей инициативе китайского правительства. Он отметил, что КНР неоднократно предоставляла украинской стороне гуманитарную помощь.

"Мы продолжим предпринимать собственные усилия в данном направлении", - подытожил Ван Вэньбинь.

Ранее официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что всемирная организация и гуманитарные партнеры инициировали сбор средств для оказания помощи населению Украины в зимний период на $268 млн. По его словам, поддержка будет касаться ремонта зданий, прилегающих к линии боевых действий, обеспечения жителей одеждой и обогревательными приборами.