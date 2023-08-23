МИД Судана аннулировал дипломатические паспорта, выданные руководству сил спецназа

В списке тех, на кого распространилось решение ведомства, фигурирует более 20 человек, передает телеканал Al Arabiya

КАИР, 23 августа. /ТАСС/. МИД Судана принял решение аннулировать дипломатические паспорта, выданные руководству сил быстрого реагирования (спецназа), некоторым политикам и представителям основного оппозиционного движения страны "Силы за свободу и перемены". Об этом передает телеканал Al Arabiya со ссылкой на оказавшийся в его распоряжении документ.

В списке тех, на кого распространилось решение ведомства, фигурирует более 20 человек. Среди них командующий спецназом Мухаммед Хамдан Дагало, его брат Абдеррахим Дагало, а также другие члены семьи, бывший премьер-министр Абдалла Хамдок и наиболее влиятельные руководители "Сил за свободу и перемены" - Халед Омар, Мухаммед аль-Факи и Марьям ас-Садик.