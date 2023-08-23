В Италии заявили, что тему Африки обсудят во время председательства Рима в G7

Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что стабилизация ситуации в Ливии является одним из приоритетов итальянской внешней политики

РИМ, 23 августа. /ТАСС/. Вице-премьер и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни сообщил, что тема Африки станет одной из ключевых во время председательства Рима в Группе семи (G7) в 2024 году.

"Африка будет одной из тем, которой мы уделим особое внимание во время председательства Италии в G7 в 2024 году. Стабилизация ситуации в Ливии является одним из приоритетов итальянской внешней политики. Раздробленность страны беспокоит нас, поскольку ставит под угрозу безопасность нашей южной границы, - сказал он в интервью порталу Il Sussidiario.net. - Политическое соглашение о проведении выборов в Ливии должно быть достигнуто на основе инклюзивного диалога, поскольку это единственный способ реализовать его на практике и обеспечить ливийским институтам необходимую силу и легитимность для устойчивой стабилизации страны".

Комментируя ситуацию на Украине, Таяни вновь повторил, что Рим оказывает "Киеву гуманитарную, экономическую и военную помощь с целью создания условий для того, чтобы Украина могла сесть за стол переговоров без необходимости принимать навязываемые ей условия". "Мы высоко ценим и внимательно следим за работой, которую проводит [посланник Папы Римского Франциска по урегулированию на Украине] кардинал Маттео Дзуппи, особенно по открытию гуманитарных каналов, способствующих возвращению украинских детей и обмену пленными. В то же время мир по-прежнему кажется далеким", - считает глава МИД Италии. Он добавил, что "Италия полностью поддерживает усилия ООН и Турции" для восстановления зерновой сделки.

Ранее премьер-министр республики Джорджа Мелони сообщила, что саммит G7 в 2024 году состоится в южной области Апулия.