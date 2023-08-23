На саммите БРИКС начала работу открытая часть пленарной сессии лидеров

На повестке сессии - вопросы углубления и укрепления в мире прогрессивной многосторонности и проведение существенной реформы глобального управления и международных организаций

ЙОХАННЕСБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Открытая часть пленарной сессии лидеров стран - членов БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) началась на саммите объединения во второй день его работы.

Как сообщили ТАСС организаторы встречи, на повестке сессии - вопросы углубления и укрепления в мире прогрессивной многосторонности и проведение существенной реформы глобального управления и международных организаций. Лидеры также обсудят реализацию потенциала БРИКС для укрепления инклюзивной глобальной экономики, углубления взаимовыгодного партнерства БРИКС с Африкой, содействие созданию атмосферы мира и развития.

Лидеры БРИКС изложат свои подходы к поставленным вопросам, президент России Владимир Путин выступит в формате видеосвязи. В зале заседания присутствует министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Ожидается, что будет принято окончательное решение по вопросу о расширении БРИКС.

Участники пленарной сессии заслушают доклад президента Нового банка развития (НБР) Дилмы Руссефф. О работе Делового форума БРИКС отчитается председатель Делового совета ЮАР Бусисиве Мабуза. Лидеры также заслушают отчет женского делового альянса БРИКС.

Руководители стран БРИКС рассмотрят положения ключевого документа саммита - Йоханнесбургской декларации. По итогам пленарной сессии состоится пресс-конференция председателя саммита президента ЮАР Сирила Рамапосы.