Премьер Индии принял предложение Рамапосы посетить ЮАР с государственным визитом

На встрече в рамках саммита БРИКС лидеры стран выразили удовлетворение результатами двусторонних отношений

НЬЮ-ДЕЛИ, 23 августа. /ТАСС/. Премьер-министр Индии Нарендра Моди в Йоханнесбурге обсудил с президентом ЮАР Сирилом Рамапосой вопросы развития двусторонних отношений и принял приглашение посетить ЮАР с государственным визитом. Об этом сообщает МИД Индии на своем сайте.

"Премьер-министр [Индии] господин Нарендра Моди встретился с его превосходительством господином Сирилом Рамапосой, президентом Южно-Африканской Республики, 23 августа 2023 года в Йоханнесбурге на полях 15-го саммита БРИКС", - говорится в сообщении.

"Премьер-министр поздравил президента Рамапосу с успешным проведением саммита БРИКС. Премьер-министр принял приглашение президента Рамапосы совершить государственный визит в Южную Африку в удобную для обеих сторон дату", - указывает индийское внешнеполитическое ведомство.

Как отмечает МИД Индии, два лидера выразили удовлетворение прогрессом, достигнутым в различных областях двусторонних отношений, включая оборону, сельское хозяйство, торговлю и инвестиции, здравоохранение, охрану природы и связи между людьми. Стороны также обменялись мнениями о продолжении координации в многосторонних органах, а также о региональных и многосторонних вопросах, представляющих взаимный интерес.

"Президент Рамапоса выразил полную поддержку председательству Индии в G20 и высоко оценил инициативу Индии по предоставлению Африканскому союзу полноправного членства в G20. Он сообщил, что с нетерпением ждет визита в Нью-Дели на саммит G20", - сообщает ведомство.