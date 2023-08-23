Бразилия заявила о готовности присоединиться к усилиям по достижению мира на Украине

По мнению президента южноамериканской страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, украинский конфликт "показывает ограниченность возможностей СБ ООН"

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 23 августа. /ТАСС/. Бразилия готова присоединиться к дипломатическим усилиям по достижению мира на Украине. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на пленарной сессии саммита БРИКС.

"Мы не можем оставаться в стороне и не заниматься главным конфликтом современности, разворачивающимся на Украине и имеющим последствия для всего мира", - заявил бразильский лидер. Он подчеркнул, что "[украинский] конфликт показывает ограниченность возможностей СБ ООН", и в этой связи предупредил об опасности возникновения новых конфликтов. "Бразилия <...> готова присоединиться к усилиям для того, чтобы эффективно способствовать достижению немедленного прекращения огня [между сторонами], а также справедливого и продолжительного перемирия", - заявил Лула да Силва.

Лула да Силва с удовлетворением отметил, что растет число стран, готовых работать напрямую с Москвой и Киевом для достижения мира. Он также напомнил о миротворческих усилиях КНР, ЮАР и Бразилии по ситуации на Украине.