Глава МИД Армении и представитель ОБСЕ обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе

Министр иностранных дел Арарат Мирзоян в беседе подчеркнул необходимость срочных и эффективных шагов со стороны международного сообщества по предотвращению надвигающейся гуманитарной катастрофы

ЕРЕВАН, 23 августа. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила пресс-служба армянского правительства.

"22 августа министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян принял личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика, прибывшего в Армению в рамках поручения действующего председателя ОБСЕ для посещения Лачинского коридора и доклада о текущей ситуации", - говорится в сообщении.

Арарат Мирзоян, говоря об углублении гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в результате незаконного блокирования Азербайджаном Лачинского коридора, подчеркнул необходимость срочных и эффективных шагов со стороны международного сообщества, в том числе ОБСЕ, с целью предотвращения надвигающейся гуманитарной катастрофы.