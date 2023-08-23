23 августа, 09:55,
обновлено 23 августа, 10:02

Путин: стремление Запада сохранить свою гегемонию в мире привело к кризису на Украине

© ТАСС/ Ruptly

По словам президента РФ, "сначала с помощью западных стран был совершен антиконституционный государственный переворот в этой стране, а затем против тех людей, которые не согласились с этим госпереворотом, была развязана война"

ЙОХАННЕСБУРГ /ЮАР/, 23 августа. /ТАСС/. Стремление западных стран сохранить свою гегемонию стало причиной нынешнего кризиса на Украине, подчеркнул президент РФ Владимир Путин, выступая по видеосвязи на заседании лидеров БРИКС.

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Военная операция на Украине. Онлайн

"Я хочу отметить, что именно стремление сохранить свою гегемонию в мире, стремление некоторых стран сохранить эту гегемонию и привело к тяжелому кризису на Украине", - сказал российский лидер.

По его словам, "сначала с помощью западных стран был совершен антиконституционный государственный переворот в этой стране, а затем против тех людей, которые не согласились с этим госпереворотом, была развязана война". "Война жестокая, война на истребление - в течение восьми лет", - подчеркнул Путин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичУкраинаРоссияВоенная операция на УкраинеСаммит БРИКС - 2023
© Информационное агентство ТАСС
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