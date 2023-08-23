Глава МИД Алжира посетит несколько стран - членов ECOWAS для обсуждения кризиса в Нигере

Как отметили в ведомстве, консультации также будут посвящены выработке политического решения, чтобы избежать эскалации в стране и регионе в целом

ТАСС, 23 августа. Министр иностранных дел Алжира Ахмед Аттаф отправится в Нигерию, Гану и Бенин с рабочими визитами. Об этом сообщил МИД Алжира на официальной странице в социальной сети X (ранее Twitter).

"По поручению президента республики министр иностранных дел Ахмед Аттаф в эту среду начинает ряд рабочих визитов в страны - члены ECOWAS Нигерию, Бенин и Гану для консультаций со своими коллегами", - говорится в сообщении.

В алжирском внешнеполитическом ведомстве также отметили, что консультации будут посвящены кризису в Нигере и выработке политического решения для того, чтобы избежать эскалации в стране и регионе в целом.